Laprimapagina.it - Corea del Nord lancia il primo missile ipersonico del 2025, Kim Jong-un promette una “potenza militare inarrestabile”

Leggi su Laprimapagina.it

Ladelha annunciato il successo del lancio del suodelverso il Mar del Giappone. Il leaderno Kim-un ha dichiarato che il nuovo sistema missilistico, testato con successo, rappresenta un importante strumento per scoraggiare i rivali nella regione del Pacifico.“Il sistema missilisticoscoraggerà in modo affidabile tutti i rivali nella regione del Pacifico che potrebbero minacciare la sicurezza del nostro Stato”, ha affermato Kim, come riportato dall’agenzia di stampa ufficiale KCNA.Ilha percorso 1.500 chilometri, superando la stima iniziale dell’esercito sudno di 1.100 chilometri, e ha raggiunto una velocità superiore a dodici volte quella del suono prima di cadere in mare. Kim ha sottolineato che si tratta di un’azione puramente difensiva e non offensiva, aggiungendo che “il mondo non può ignorare” le prestazioni di questa nuova arma, capace di penetrare qualsiasi barriera difensiva e infliggere danni significativi a eventuali rivali.