Liberoquotidiano.it - Corea del Nord, il 2025 inizia con un missile ipersonico: l'ultima minaccia

Ladelha testato un nuovoa medio raggio dopo che il leader Kim Jong-un aveva promesso di espandere ulteriormente l'arsenale nucleare per contrastare i Paesi nemici. Le immagini del test sono state trasmesse dall'emittente statalena KRT. Ilha volato per 1.100 chilometri prima di inabissarsi nelle acque tra la penisolana e il Giappone. Lo scorso anno ladelha testato diversi sistemi di armi in grado di colpire i Paesi vicini e gli Stati Uniti, in un clima di crescente preoccupazione internazionale per la possibilità che la Russia possa trasferire tecnologia a Pyongyang dopo l'allineamento di Kim con Vladimir Putin sulla guerra in Ucraina.