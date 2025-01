Oasport.it - Coppa Europa sci alpino oggi in tv, slalom Les Diablerets 2025: startlist, orari, streaming

Riparte ufficialmente ladi sci2024-. Dopo la lunga sosta per le festività natalizie, si torna in azione per la seconda parte della stagione, quella che andrà ad eleggere i rispettivi campioni dei due comparti. Sta per prendere il via una lunga rincorsa che si concluderà il 22-23 ad Oppdal in Norvegia.Il primo impegno ufficiale sarà dedicato alle donne. Si gareggerà, a partire da, in quel di Les(Svizzera) per duequanto mai interessanti. Il primo si disputerà nella giornata odierna con la manche inaugurale che scatterà alle ore 10.00, mentre la seconda e decisiva prenderà il via alle ore 13.00.Come seguire l’evento in tv? Lodidi Lesnon avrà copertura tv, ma si potrà seguire insul canale Youtube della FIS.