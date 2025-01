Laverita.info - Controffensiva finita, Kiev s’appiglia a Trump

Mosca annuncia di aver fermato il blitz ucraino nella regione del Kursk e di aver conquistato una città nel Donbass. Zelensky spera in Washington per chiudere il conflitto ma il tycoon non lo ha invitato all’insediamento. Macron insiste: vuole altri morti.