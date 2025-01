Lanazione.it - Concorso per vigili. Tre posti in Comune

Opportunità di lavoro in due Comuni del Comprensorio del Cuoio. L’ufficio personale associato informa che è pubblicato un bando dipubblico, per esami, finalizzato all’assunzione di trea tempo pieno ed indeterminato di istruttore tecnico categoria C, di cui 2 per ildi San Miniato ed uno per ildi Montopoli. Scadenza della domande il 19 gennaio (documentazione reperibile sul sito del municipio). E’ pubblicato inoltre un bando dipubblico, per esami, finalizzato all’assunzione di trea tempo pieno ed indeterminato dell’area degli istruttori – profilo professionale di "Istruttore di Vigilanza", presso ildi San Miniato. Anche in questo caso le domande scadono il 19 gennaio prossimo.