Linkiesta.it - Come nascono i torroni unici di Scaldaferro

Leggi su Linkiesta.it

Antistorico, antieconomico e quasi eroico. È il lavoro che Pietrocompie quotidianamente durante la stagione di produzione (da ottobre a febbraio) per regalare agli appassionati di dolcezze uniche i suoi mandorlati fatti di ingredientie di una tecnica non irripetibile, ma talmente artigianale da non esser conveniente da copiare.nasce allora l’assoluta friabilità, la dolcezza preziosa, la commistione incredibile di sapori che si scoprono nel mandorlato? Abbiamo seguito l’intera produzione per raccontarvelo.La stagionalità e la perfezione assoluta delle mandorleLa stagionalità non è dettata dal mercato, ma dalla natura. «Mi hanno definito talebano – ironizza Pietro – ma inevitabilmente noi iniziamo nel momento in cui arrivano i mieli, la frutta secca e soprattutto le mandorle, che sono il vero spartiacque.