Come cambiano i medici di famiglia niente più studio privato | la riforma allo studio del governo

In lavorazione, tra il ministero della Salute e le Regioni, c'è unadeidi base che potrebbe portarli a diventare dipendenti del Ssn, e non più liberi professionisti. Dovrebbero lavorare nelle nuove Case della comunità, e non più in studi privati. Ecco le principali novità.