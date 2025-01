Ilrestodelcarlino.it - Cinque cartellini rossi dall’inizio della stagione. El Kaddouri, con Perugia siamo già a quota due

Sono giàrimediati dalla Spal nelle prime 21 giornate. Un numero piuttosto elevato, considerando che la scorsane furono sventolatitotali (uno diretto a Fiordaliso, e quattro con doppia ammonizione a Rao, Bruscagin, Peda e Puletto). Solo il Gubbio, nel girone B, è più ‘cattivo’squadra di Dossena, con ben sette espulsioni. Il più indisciplinato del gruppo spallino è El, che a Pontedera aveva lasciato i compagni in inferiorità numerica protestando dopo una rete subita – peraltro a gara ormai compromessa – e nell’ultimo turno colha effettuato due falli da ammonizione nella prima frazione, inducendo l’arbitro ad estrarre il cartellino rosso. In precedenza, anche Bruscagin sul campoTernana era stato espulso per doppia ammonizione alla fine del primo tempo, ma in quella circostanza – Spal in vantaggio – la squadra era crollata alla distanza: 4-1.