Cina devastazione per il sisma a Shigatse in Tibet

Decine di vittime e centinaia di feriti a causa del terremoto di magnitudo 7.1 in, al confine fraoccidentale e Nepal. Secondo lo US Geological Survey nell’ultimo secolo in quell’area ci sono stati 10 terremoti almeno di magnitudo 6. L’epicentro registrato a circa 23 chilometri dalla seconda città della regione,, nota come Xigaze in cinese, dove si vedono edifici distrutti.