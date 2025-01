Lanazione.it - Chiude ’Alma’. L’addio dopo quasi 30 anni

Il centro storico di Castiglion Fiorentino perde uno dei suoi negozi storici.30in corso Italia. L’annuncio arriva direttamente dalla pagina del negozio di abbigliamento con un post sui social a firma della titolare. "Era il 1997, l’entusiasmo e l’energia non mancavano, a 30si mangia il mondo ed il mondo era molto diverso. Sono statiintensi e vivi di ricordi indelebili, confidenze, consigli, condivisioni di vita vissuta, lacrime e sorrisi che ogni sera portavamo a casa con profonda riconoscenza. Abbiamo visto crescere le nuove generazioni, famiglie a cui siamo molto affezionate, storie e racconti che ci hanno fatto sentire parte delle loro vite e che non dimenticheremo mai. 27 lunghissimidove ogni giorno si rafforzava anche la fiducia ed il rispetto, oltre alla profonda amicizia che ci lega come due vere sorelle, con Simona, il mio braccio destro e non solo.