Fanpage.it - Chi sono i due alpinisti scomparsi sull’Adamello in Trentino: li stanno cercando dal primo gennaio

Leggi su Fanpage.it

L'ultima voltastati visti al bivacco Malga Dosson, in Val San Valentino, alla base della parete sud del Carè Alto, il 1°. Ieri, avrebbero dovuto prendere il volo di ritorno per il Regno Unito. Ma non l'hanno fatto, così i familiari hanno dato l'allarme.