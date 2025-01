Iltempo.it - Chi rosica per l'uomo Muskerato. L'editoriale di Cerno

Vediamo se ho capito bene: la sinistra immagina un'Italia fatta di piazze gremite di ragazzotti tutti maschi e tutti islamici che in arabo lanciano improperi contro il Paese che li ha accolti a suon di miliardi. Gli fa invece schifo l'utilizzo di una tecnologia avanzata come Starlink solo perché il capo dell'azienda si chiama Elon Musk, già inventore dell'auto elettrica su cui ci hanno fatto una testa come un cesto per un decennio, quando finanziava Barak Obama. Siccome ha votato e sostenuto Donald Trump è diventato una specie di criminale internazionale. Mentre scommetto che se Bezos, come pare, farà un'azienda concorrente diventerà il paladino dei dem. Se Bob Dylan avesse ancora voglia di scrivere ballate, questa sarebbe la trama di «tion Row», con la quale forse non vincerà il premio Nobel per la letteratura ma di sicuro ci azzeccherebbe con quanto sta succedendo alla malconcia sinistra italiana.