Fanpage.it - Chi era Marco Magagna, ucciso dalla compagna Stella Boggio durante una lite a Bovisio Masciago

Leggi su Fanpage.it

, operaio 38enne, dal maggio 2024 condivideva con la, 33 anni, un appartamento in via Tonale a(Monza). Nella notte del 7 gennaio è statocon una coltellata al petto in soggiorno.