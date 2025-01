Ilgiorno.it - Chi è Stella Boggio, la 33enne che ha ucciso il compagno Marco Magagna: l’amore per il figlio, la relazione burrascosa

Bovisio Masciago (Monza e Brianza), 7 gennaio 2025 – Unache si era ben presto guastata, portando a continue liti, scontri, urla che, benché molti vicini del palazzo di via Tonale 23 abbiano detto questa mattina di non aver mai sentito, altri che risiedono negli appartamenti contigui a quello della coppia ne sono stati invece involontari testimoni. Al punto da chiedere all’amministratore condominiale di intervenire per riportare la quiete soprattutto nelle ore serali e notturne. Il desiderio di una storia d’amore solida checercava e che pensava di aver trovato nel rapporto consi era infranto. Le era rimasto, intenso, per ildi 8 anni. Sul suo profilo Facebook, con oltre 5mila follower, le foto col bambino al mare si alternano a quelle con le amiche.