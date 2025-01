Oasport.it - Chi affronteranno Nardi e Sonego al prossimo turno ad Auckland: il tabellone degli azzurri

Dei quattro italiani al via delprincipale dell’ATP 250 di, in Nuova Zelanda, ne restano ancora due in corsa negli ottavi di finale: dopo la sconfitta di ieri di Luciano Darderi, oggi arriva il ritiro di Flavio Cobolli, testa di serie numero 6, nel derby contro Luca, che avanza dopo aver superato le qualificazioni, assieme a Lorenzo, vittorioso sul canadese Gabriel Diallo.Si giocherà unal giorno, senza soluzione di continuità, fino alla finale di sabato:italiani, negli ottavi di finale, resta nella parte alta del main draw soltanto Luca, il quale affronterà il qualificato belga Zizou Bergs, mentre ai quarti il possibile incrocio sarà con il numero 4 del seeding, l’argentino Francisco Cerúndolo, che dovrà vedersela con lo spagnolo Roberto Carballés Baena.