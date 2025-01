Lanazione.it - Ceri, il voto sui capodieci. Elezioni in San Giorgio

GUBBIO – Un’altra importante tappa di avvicinamento alla Festa deidel 2025 è stata fatta nella giornata di domenica 5 gennaio. In particolare per il cero di Sane per la manicchia di Semonte, che ha effettuato la "scrematura" dei candidati per l’elezione finale del prossimo 12 gennaio. Erano infatti cinque, inizialmente, i ceraioli che avevano espresso la propria disponibilità a diventare: Federico Cernicchi, Luca Pascolini, Alain Orsini, Leandro Antonini e Giuliano Baldelli. Alla votazione di domenica scorsa, alla quale partecipavano solo gli appartenenti alla manicchia di Semonte con 21 anni compiuti, si sono presentati 187 ceraioli e nel corso dello scrutinio non sono state estratte schede nulle o bianche. L’esito finale ha stabilito che i tre candidati che si contenderanno il ruolo didel cero di Sansono Giuliano Baldelli, Alain Orsini e Luca Pascolini, che hanno raccolto rispettivamente 64, 50 e 33 voti.