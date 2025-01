Ilgiornaleditalia.it - Cecilia Sala, l'Iran ribadisce: "L'arresto non è una ritorsione", Italia verso il no all'estradizione di Abedini negli Usa

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Giovedì la premier riceverà a Chigi Biden per informare sul "no" alla richiesta didell'iano arrestato a Malpensa L'ha ribadito che l'dinon è unaper il fermo dia Malpensa, in. "Ci auguriamo che la questione della giornali