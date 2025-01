Quotidiano.net - C'è ancora domani di Paola Cortellesi eleggibile agli Oscar 2025

"Sono grata a Greenwich Entertainment, distributore americano del film, per aver creduto in C'èe averlo presentato tra i film eleggibili", diceall'ANSA. "Ora, chiariamoci: In questo campionato Usa, le probabilità che C'èentri nelle cinquine degli Academy Awards sono pari, direi, alla vita di un gatto in tangenziale, a Roma, nell'anno del giubileo ma è comunque una soddisfazione anche solo essere stati ammessi all'interno di questa selezione di film distribuiti nelle sale americane. Ora direi invece di concentrarci a fare tutti un gran tifo per il meritevole candidato del nostro paese, lo splendido Vermiglio di Maura Delpero!" C'èall'nelle categorie miglior sceneggiatura, miglior regia e miglior attrice protagonista.