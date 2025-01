Fanpage.it - “C’è ancora domani” agli Oscar 2025: in quale lista dei film eleggibili compare e perché non come miglior film

Leggi su Fanpage.it

Vermiglio di Maura Delpero, candidato dall'Italiastraniero, e C'èdomani di Paola Cortellesi compaiono nelladei 323ammessi alle votazioni dell'Academy per gli. In quali categorie la pellicola di Cortellesi se la puògiocare enon è stata inserita in quella deldell'anno. Tentiamo di spiegare megliofunziona il circuito dei