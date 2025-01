Secoloditalia.it - Cazzullo non dice che la sinistra si vergogna del “nostro paese” ma Meloni se ne vanta. La lettera di Pedrizzi

“Caro Aldo, i politici intervistati, i partecipanti ai talk-show e, in generale, ogni personaggio pubblico che esprima il proprio pensiero si riferiscono all’Italia utilizzando la locuzione ‘questo’. È un po’ come se ci sisse di dire chiaramente che in Italia le cose vanno bene o vanno male, a seconda dei casi, e si cercasse di attenuare l’affermazione con un riferimento indiretto, a mio avviso quanto mai disvole. Perché, secondo lei questa ritrosia, che accomuna anche i politici che dichiaratamente appartengono all’ala patriottico-sovranista, nell’utilizzare il riferimento diretto all’Italia?”, aveva chiesto, nella rubrica delle lettere del Corriere della Sera, ad Aldo, il signor Gino Navacchia, qualche giorno fa.Domanda legittima e intelligente: l’Italia è di tutto quando va bene e di nessuno quando non dà bella prova di sé? Il giornalista del “Corriere” non si era sottratto al quesito, premettendo al lettore di essere d’accordo con lui.