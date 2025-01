Monzatoday.it - Carbone e bibite energetiche: ecco che cosa ha portato la befana ai politici brianzoli in campo per la metropolitana

Leggi su Monzatoday.it

L’associazione HqMonza avrebbe voluto trovare nella calza dellaquei 400 mila euro di fondi per far partire il grande cantiere della M5 nei tempi previsti. Ma il sodalizio, che da anni si batte per il prolungamento dellafino a Monza, ha deciso di trasformarsi in