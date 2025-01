Liberoquotidiano.it - Capodanno a Milano, progressisti in silenzio sugli abusi in piazza Duomo

Riassunto. Una ragazza belga, Laura Barbier, ha dichiarato in tre diverse interviste una a un giornale di Liegi, una rilasciata a un'emittente televisiva locale e una all'Ansa - di aver subito con le sue amiche pesanti molestie durante i festeggiamenti di. Un racconto che ricorda molto quello delle tante donne violentate nel 2022 sempre indel: circondate da decine di uomini, spogliate, palpeggiate, derubate, umiliate, ridotte alle lacrime. Così ieri la procura diha annunciato che verrà aperta un'indagine sulla base delle parole della studentessa e la polizia, prima ancora Cdi raccogliere la denuncia, sta monitorando i filmati della serata. Reazioni della giunta Pd di? Sostanzialmente zero. È ufficialmente desaparecido Giuseppe Sala, il sindaco che scende insbracciandosi alle manifestazioni dedicate al “patriarcato che uccide” e che ci intimava di chiedere scusa all'intero genere femminile «perché il 37% delle donne italiane non ha un conto corrente bancario».