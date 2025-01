Lanazione.it - Capannori, muore nella cartiera dopo un malore

Leggi su Lanazione.it

(Lucca), 7 gennaio 2025 – Ancora una morte sul lavoro: stavolta è successo a Lunata (comune di) dove un 52enne è stato trovato senza vita all'interno dello stabilimento dellaSmurfit Kappa in via Pesciatina. Secondo le prime risultanze la morte sarebbe avvenuta per uno forse per una caduta dall’alto. Sul posto automedica Lucca, ambulanza della Croce Rossa di Lucca, carabinieri e operatori della Prevenzione Igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro. E’ il quarto incidente mortale sul lavoro in Italia dall’inizio del 2025, quindi ci sono stati quattro morti in una settimana: a Lamezia Terme, a Conversano, a Clusone e, appunto, a"Prosegue anche nel nuovo anno la lunga striscia di morti sul lavoro. Il 2025 è cominciato da pochi giorni ma le morti sul lavoro non accennano a diminuire" dice Tino Magni (Avs), presidente della Commissione d'inchiesta del Senato sulle condizioni di lavoro, lo sfruttamento e la sicurezza nei luoghi di lavoro.