Sbircialanotizia.it - Caos decreto tariffe, Uap-Federanisap e Aiop: “Chiarezza e trasparenza su reale situazione”

Leggi su Sbircialanotizia.it

Le associazioni pubblicano il parere 'pro veritate' dello studio Legal Healthcare, 'informazione veritiere per il cittadino' "sullesanitarie per i Lea", lo chiedono l'Uap,, per "garantiresullanazionale, nel rispetto della legalità". L'Uap, l'Unione nazionale ambulatori, poliambulatori, enti e ospedalità privata accreditata – e la .