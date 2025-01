Bubinoblog - CANALE 5 SCHIERA ZORRO PER BLOCCARE LEOPARDI: “IN ESCLUSIVA UN GUSTOSO REBOOT”

Leggi su Bubinoblog

Super-eroe ante litteram, il prodeè protagonista di un, in onda da martedì 7 gennaio in prima serata – in prima visione assoluta ed– su5.Considerato uno dei primi eroi della cultura moderna,vive la doppia identità di vendicatore mascherato e di privilegiato figlio di un latifondista. L’impatto del personaggio creato da Johnston McCulley, nel 1919, è tale da aver ispirato le figure di tanti protagonisti dei fumetti USA, in particolare il mitologico Batman.Sotto la celebre maschera di, quindi, si cela Don Diego de la Vega, aristocratico figlio unico di Don Alejandro de la Vega, il più ricco proprietario terriero della California. Il bel Diego ha imparato l’arte della spada all’università, in Spagna, e ha ideato il suo alter ego quando la California Spagnola (1769-1821) è caduta nelle mani di un dittatore.