Liberoquotidiano.it - **Camera: Alberto Pandolfo subentra ad Andrea Orlando**

Roma, 7 gen. (Adnkronos) - Dopo le dimissioni da parlamentare diOrlando che ha optato per la carica di consigliere regionale in Liguria, è stato proclamato oggi in apertura dei lavori a Montecitorio ilnte, primo dei non eletti Pd nell'unico collegio plurinominale ligure.