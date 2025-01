Inter-news.it - Calvarese condanna: «Sozza, fallo di Morata su Asllani netto!»

Simoneè stato bocciato da tutti. L’arbitro di Inter-Milan ha fatto errori gravi, uno decisivo. Lo sottolinea Gianpaolonella moviola di Tuttosport. PRIMO TEMPO – Gianpaoloinizia dall’analisi del primo tempo: «Simone, dopo aver diretto bene il derby di Torino, sbaglia la stracittadina di Milano a Riad valida per la finale di Supercoppa: troppe le imprecisioni tecniche e disciplinari,adotta un piglio troppo poco deciso per una partita così importante. La brutta gestione del diverbio tra Leao e Barella è il perfetto esempio. Fischia 25 falli totali, 12 in favore dell’Inter, 13 per il Milan, ma ne lascia per strada alcuni importanti. Per esempio nel primo tempo manca unevidente di Calhanoglu su Musah che si stava dirigendo verso la porta. Un intervento irregolare da cartellino giallo.