Calcionews24.com - Calciomercato Verona, clamoroso ritorno di Ngonge dal Napoli. I gialloblu studiano questa formula

Leggi su Calcionews24.com

, possibilediin prestito daldopo l’annata flop con Antonio Conte in panchina Sfruttare ogni singola occasione. Questo è l’obiettivo deldove nonostante la classifica delicata si tenta di portare entusiasmo in una lotta salvezza troppo combattuta per essere ignorata. Quale sarà il prossimo colpo? Secondo quanto riportato .