Calciomercato Roma nuova idea per la fascia destra | Ghisolfi guarda in Portogallo

Ilinvernale entra sempre più nel vivo e laha necessità di valutare al meglio tutti i possibili innesti da inserire nella squadra di Claudio Ranieri, pronta alla risalita e alla cavalcata verso alcuni degli obiettivi stagionali prefissati. L’inizio del campionato si è rivelato alquanto complicato, soprattutto a causa di un mercato estivo non totalmente adeguato e che ha lasciato importanti lacune in diverse zone del campo, come ad esempio sulla.Infatti, Zeki Celik in questa stagione non ha regalato alcun tipo di sicurezza, così come Zalewski che neanche da esterno di centrocampo è riuscito a rapire il cuore di Claudio Ranieri che, invece, ha deciso di riversare in Alexis Saelemaekers il compito di attaccare e difendere proprio su quella parte di campo, riuscendoci tra l’altro alla perfezione e rendendosi protagonista in più di un’occasione, rapendo poi il cuore dei tifosi con il gol nel derby contro la Lazio.