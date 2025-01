Pianetamilan.it - Calciomercato Milan – Okafor verso il RB Lipsia: è caccia all’esterno

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come ilsia pronto a cedere Noah, attaccante svizzero classe 2000, in questa sessione invernale di. Lo cerca, infatti, il RB, compagine della Bundesliga tedesca. Oggiè a bilancio per ila 11 milioni di euro: ogni euro incassato in più rappresenterebbe una plusvalenza per le casse societarie.via. Chi arriverà al suo posto?L'uscita di, poi, dovrebbe essere 'compensata' dall'acquisto di un altro esterno offensivo. A meno che l'allenatore Sérgio Conceição non valuti diversamente. Il, per la 'rosea', sta sondando diverse piste: da Maghnes Akliouche (Monaco) a Jamie Leweling (Stoccarda), passando per Pepê (Porto) e Francisco Trincão (Sporting Lisbona).