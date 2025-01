Calcara Hyundai | In Italia nel 2025 compagnia più forte grazie a ampia offerta motorizzazioni

Leggi su .com

(Adnkronos) – "Al di là della bontà dei risultati e dei numeri attuali, inperil tema importante da affrontare è il posizionamento del marchio che nasce nel suo stesso DNA, ossia quello del 'value for money', il miglior prodotto possibile ad un prezzo corretto". Lo sottolinea all'Adnkronos Francesco, da pochi mesi .L'articolo): “Innelpiù” proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due psicologheTomasi: “Tunnel utile a ricostruire rapporto con territorio”