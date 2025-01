Liberoquotidiano.it - Calcara (Hyudai): "In Italia nel 2025 compagnia più forte grazie a ampia offerta motorizzazioni"

Roma, 7 gen. - (Adnkronos) - "Al di là della bontà dei risultati e dei numeri attuali, inper Hyundai il tema importante da affrontare è il posizionamento del marchio che nasce nel suo stesso DNA, ossia quello del 'value for money', il miglior prodotto possibile ad un prezzo corretto". Lo sottolinea all'Adnkronos Francesco, da pochi mesi presidente e ceo di Hyundai Motor Company Italy, riconoscendo che "probabilmente negli anni scorsi quello che è mancato è stata l'evoluzione del brand". "Dobbiamo comunicare valori di brand: oggi, probabilmente, esiste una percezione che i modelli Hyundai siano ancora acquistati per la bontà del prodotto. Ad esempio, molti comprano il nostro SUV Tucson non tanto perché è Hyundai, ma perché è Tucson. Questo è il grande lavoro che dobbiamo fare attorno al brand.