Ilrestodelcarlino.it - Cade su un tavolo di plastica e muore dissanguato: aperte le indagini nel Vicentino

Vicenza, 7 gennaio 2024 -su undi. A causare il decesso una ferita che ha reciso l’arteria femorale. È la tragedia accaduta nella notte a Schio, in provincia di Vicenza, la vittima è il 32enne nigeriano Kelly Egbon. Accertamenti in corso per capire se l’uomo sia stato aggredito da qualcuno. Cosa sappiamo dell’incidente A trovare il 32enne senza vita sono stati i carabinieri del comando locale. Secondo una prima ricostruzione, Egbon sarebbe caduto addosso a unin, procurandosi una profonda ferita alla gamba che avrebbe causato il taglio dell'arteria femorale. Sulla dinamica sono tuttavia in corso accertamenti da parte dei militari, coordinati dal magistrato di turno della Procura di Vicenza, intervenuto sul posto assieme al medico legale.