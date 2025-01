Feedpress.me - Cade dal balcone in Messico, grave la studentessa italiana Anastasia Sarro

Leggi su Feedpress.me

Vive momenti di ansia la comunità di Montemiletto , 5mila abitanti in provincia di Avellino , per le sorti di, la 23enne laureata al Politecnico di Torino caduta il 2 gennaio scorso dal secondo piano di una residenza universitaria di Queretaro , in, dove partecipava al programma di scambi internazionali Erasmus+ . Secondo una prima ricostruzione, la giovane sarebbe caduta.