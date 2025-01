Tg24.sky.it - Brianza, spari contro condominio per un anno: denunciato responsabile

E' statodai carabinieri il presunto "cecchino" di Varedo (in provincia di Monza),di aver esploso colpi di arma da fuoco verso undel comune brianzolo per oltre un. Si tratta di un uomo residente nella zona, a cui i militari sono arrivati al termine di un'indagine partita grazie alle denunce degli abitanti del quartiere compreso tra via Bellini, Sant'Aquilino e Ponchielli di Varedo. Durante unllo effettuato negli ultimi giorni di dicembre nell'abitazione dell'uomo, i militari hproceduto al sequestro cautelativo di tutte le armi da fuoco e munizioni in suo possesso, incluse alcune carabine ad aria compressa, e della relativa autorizzazione al suo utilizzo. Le analisi balistiche sono ancora in corso.