Borsa di Milano chiude positiva | Ftse Mib sale dello 045% attesa per dati Usa

Quotidiano.net - Borsa di Milano chiude positiva: Ftse Mib sale dello 0,45%, attesa per dati Usa

Leggi su Quotidiano.net

Ancora una sedutaper ladi: l'indiceMib ha concluso in aumento0,45% a 34.938 punti, l'All share in crescita0,43% a quota 37.157. Si tratta di un rialzo in linea con i mercati azionari del Vecchio continente, dove le Borse migliori sono state quelle di Parigi e Francoforte, salite0,6%.anche Amsterdam (+0,2%), piatte Londra e Madrid. Gli operatori non hanno guardato aipiuttosto caldi dell'inflazione nell'eurozona, convinti che la Bce proseguirà nel taglio dei tassi, e ora l'appare concentrata suisul mercato del lavoro Usa di venerdì, importanti per le decisioni della Federal reserve. Lo spread tra Btp e Bund tedeschi a 10 anni è salito a 114 punti base rispetto ai 112 della chiusura della vigilia e ai 111 dell'apertura di giornata, con il rendimento del prodotto del Tesoro al 3,62%.