Leggioggi.it - Bonus mamme lavoratrici 2025, per dipendenti e autonome. Le nuove regole

Leggi su Leggioggi.it

La Legge di bilancio, approvata lo scorso 28 dicembre, dedica particolare attenzione al tema delle nascite, della conciliazione tempi di vita e di lavoro, nonché del sostegno economico alle famiglie con figli: ilè uno di questi tasselli, confermati anche per il.Le misure in campo vanno dall’estensione a tre mensilità del congedo parentale maggiorato all’80% alla Carta per i nuovi nati (1.000,00 euro ai genitori con Isee fino a 40 mila euro) passando per il rafforzamento delnido.A quanto citato si aggiunge l’introduzione, sulla scorta della misura già prevista dalla Manovra 2024, delper le, grazie al quale si riconosce un abbattimento (parziale) dei contributi previdenziali IVS a carico dellestesse.