Fanpage.it - Bonus colf e badanti 2025, requisiti e condizioni per ottenere fino a 3900 euro: come funzionano

Leggi su Fanpage.it

Confermati per il, con incentivia 3.600all'anno per i datori di lavoro non autosufficienti e altri 300una tantum per chi assume il sostituto di una badante in maternità. Vediamoe quali sono iper ottenerli.