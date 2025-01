Beyond Tailoring | La Rivoluzione della Sartoria Maschile debutta a Pitti Uomo 107

Leggi su Mondouomo.it

Una Collaborazione che Ridefinisce il FuturoModa. In un’epoca in cui l’innovazione incontra la tradizionele,si conferma ancora una volta pioniere delle tendenze del futuro. Per la prima volta nella sua storia, la prestigiosa manifestazione fiorentina ospita “”, un progetto rivoluzionario che promette di trasformare la nostra comprensione