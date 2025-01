Quicomo.it - Benetton chiude anche a Como: l'addio (commovente) dello storico negozio di via Luini

Leggi su Quicomo.it

La crisi dei negoziarriva fino a. Dopo numerose chiusure in Italia e nel mondo,lopunto vendita di viaabbassa definitivamente le serrande. I segnali erano già nell’aria: nelle scorse settimane erano apparsi cartelli che annunciavano la chiusura, così come per.