Battipaglia arrestato per spaccio di hashish e cocaina

In data 4 gennaio u.s. gli Agenti del Commissariato di P.S. di hanno proceduto all'arresto di un uomo per detenzione ai fini di di sostanza stupefacente, in quanto, secondo la ricostruzione operata dalla polizia giudiziaria, sarebbe stato individuato in possesso di due panetti di del peso di 190 grammi, una bustina di di 5.5 grammi nonché materiale per il confezionamento.