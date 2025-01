Anteprima24.it - Avellino Basket, mini abbonamenti per il girone di ritorno

Tempo di lettura: < 1 minutoLa S.S.rende noto che in occasione dell’inizio deldisarà possibile acquistare da domani e fino a sabato, per la seconda parte della stagione, che scatterà sabato sera alle 20.30 contro Piacenza. I tagliandi, validi per le prossime dieci gare interne, potranno essere acquistati nel corso di questa settimana online sul sito www.go2.it e presso i rivenditori autorizzati GO2.Ipotranno essere comprati anche presso la biglietteria del PalaDelMauro che rispetterà i seguenti orari:Martedì: 17.00 – 19.00;Mercoledì: 17.00 – 19-00;Giovedì: 17.00 – 19-00Venerdì: 10.00 – 12.00;Sabato: 10.00 – 12.00;Questi i prezzi dei:Curva: 30 euro;Tribuna Montervergine Superiore: 70 euro;Tribuna Montevergine Inferiore: 110;Tribuna Tero Superiore: 70 euro;Tribuna Tero Inferiore: 110 euro;Tribuna Vip: 300 euroL'articoloper ildiproviene da Anteprima24.