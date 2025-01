Veronasera.it - Auto esce di strada: un ferito grave portato in ospedale a Borgo Trento

Leggi su Veronasera.it

Unincidentele è stato segnalato nel pomeriggio di oggi, martedì 7 gennaio, nel Comune veronese di Arcole. In base alle prime informazioni disponibili, il sinistro risalirebbe a poco dopo le ore 15 e vedrebbe coinvolta una solavettura. Il mezzo in questione, infatti, per.