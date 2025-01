Ilgiorno.it - Auto e alternative. Le idee degli esperti

“Eppur si muove“. Appuntamento lunedì alle 21, in Villa Camperio in via Confalonieri 55, per una serata organizzata da Gaes (Gruppo di acquisto equo e solidale) per conoscere e ripensare il nostro bisogno di mobilità, dalle scarpe, alle ruote alla ferrovia.potranno dare consigli sull’da acquistare e verrà offerta una panoramica sulla crisi produttiva e occupazionale dell’motive in italia e in Europa.