Lapresse.it - Austria: Kickl, pronti a governare onestamente e con sano patriottismo

Francoforte (Germania), 7 gen. (LaPresse) – L’Fpö è pronto a “l’” e con “”. Lo ha detto il leader dell’Fpö, Herbert, in conferenza stampa. Lunedì il presidenteco Alexander Van der Bellen, ha incaricatodi avviare i colloqui per la formazione di un nuovo governo dopo il fallimento delle trattative tra Övp, Spö e Neos. Il nuovo governo dovrebbe essere uno “strumento” per la popolazione, ha affermato, aggiungendo di aver accettato l’incarico di formare un nuovo governo anche se “avrei potuto prendere la strada più facile per me e per l’Fpö” andando a nuove elezioni. “Questo sarebbe stato l’approccio che avrebbe messo l’’io’ al centro. Ma ho optato per la responsabilità politica dello Stato e per il ‘noi’. Siamoa lavorare ora e non dopo le prossime elezioni” e vogliamocon “”, ha aggiunto il leader dell’Fpö.