Austria Kickl | Pronti a governare onestamente e con sano patriottismo

La prima conferenza stampa di Herbert, leader del partitoco di estrema destra Fpö, dopo essere stato incaricato dal presidente della Repubblica, Alexander Van der Bellen, di avviare i colloqui per la formazione di un nuovo governo. Il suo partito, ha detto, è pronto a “l’” e con “”. Al leader dell’Fpö, accusato di avere posizioni filorusse e xenofobe, è stato dato l’incarico di formare un nuovo esecutivo dopo il fallimento delle trattative di un governo di coalizione tra Övp, Spö e Neos. Il nuovo governo dovrebbe essere uno “strumento” per la popolazione, ha affermato, aggiungendo di aver accettato l’incarico anche se “avrei potuto prendere la strada più facile per me e per l’Fpö” andando a nuove elezioni. “Questo sarebbe stato l’approccio che avrebbe messo l’’io’ al centro.