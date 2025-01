Tpi.it - Attacco al potere 2: tutto quello che c’è da sapere sul film

Leggi su Tpi.it

al2: trama, cast e streaming delsu Italia 1Questa sera, martedì 7 gennaio 2025, alle ore 21,20 su Italia 1 va in ondaal2,del 2016 diretto da Babak Najafi. La pellicola, con protagonisti Gerard Butler, Morgan Freeman e Aaron Eckhart, è il sequel dial– Olympus Has Fallen del 2013. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.TramaGli Stati Uniti d’America si sono ripresi dal precedentenord coreano e vivono un periodo di pace. Mike Banning sta affrontando un periodo molto particolare visto che sta per diventare padre. Nel frattempo il Primo Ministro britannico James Wilson muore in circostanze misteriose e il nuovo governo predispone il suo funerale alla Cattedrale di St. Paul, al quale parteciperanno tutti i leader del mondo occidentale, tra cui il presidente Asher.