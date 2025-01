Oasport.it - ATP Auckland 2025, Flavio Cobolli alza bandiera bianca e Luca Nardi accede agli ottavi

Dura tre quarti d’ora il derby italiano del primo turno dell’ASB Classicdi tennis, torneo di categoria ATP 250 in corso ad, in Nuova Zelanda: un problema alla coscia destra costringe, numero 6 del seeding, al ritiro quando, qualificato, era comunque in vantaggio per 6-2 1-1. Neglidi finale l’azzurro affronterà un altro qualificato, il belga Zizou Bergs.Nel primo setdeve salvare due break point nel secondo game, poi dall’1-2 infila cinque game consecutivi grazie ai break centrati ai vantaggi del quinto game ed a zero nel settimo.lotta fino ai vantaggi del sesto game, poi chiede il medical time out per farsi curare la coscia destra, ma decide di posticipare il trattamento al termine del parziale, che arriva comunque in maniera molto rapida, con dieci punti consecutivi in favore didal 40-40 del sesto game fino al 6-2 in 33 minuti che fa calare il sipario sul primo set.