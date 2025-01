Ilgiornaleditalia.it - Ascolti tv ieri sera, boom per il derby Inter-Milan della Supercoppa, i dati Auditel di tutti i canali

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Glitv di, lunedì 6 gennaio 2025, hanno per protagonista il calcio Glitv di, lunedì 6 gennaio 2025, hanno per protagonista ildi, che si è giocato in Arabia Saudita. Vediamo ie la programmazione su