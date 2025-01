Cataniatoday.it - "Arucati", commedia in atto unico di Antonella Morabito

Leggi su Cataniatoday.it

" nasce come spin-off di "A ffomma d’amicu", opera prima della regista e autrice, messa in scena dai Reci-Divi, un gruppo di amici che si ritrovano ogni settimana a provare e a immaginare siparietti per puro diletto, ma non senza impegno e dedizione, in quella che ormai.